Кимпембе оценил шансы на переход в "Челси"

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Кимпембе оценил шансы на переход в "Челси"

Фото: твиттер Преснеля Кимпембе/Автор неизвестен

Защитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Преснель Кимпембе сомневается, что перейдет в "Челси" в летнее трансферное окно, сообщает журналист Низаар Кинселла в своем твиттере.

По сведениям источника, при этом футболист все-таки не исключает вероятность перехода. Ранее сообщалось, что парижане хотят получить за футболиста порядка 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний Кимпембе провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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