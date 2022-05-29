"Килиана Мбаппе сейчас не существует". Перес высказался о французе после победы в финале Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Реала"\Автор неизвестен

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес после победы над "Ливерпулем" (1:0) в финале Лиги чемпионов высказался о ситуации с Килианом Мбаппе.

Напомним, что француз был близок к переходу в королевский клуб, однако принял решение продлить контракт с "Пари Сен-Жермен" до 2025 года.

"Реал Мадрид" продолжить проводить работу над тем, чтобы подписывать лучших игроков мира, однако это будет трудно сделать, учитывая, что лучшие игроки мира уже играют у нас.

Мбаппе? Килиана Мбаппе сейчас не существует, ничего не произошло. "Мадрид" провел идеальный сезон", - сказал президент "Мадрида".

Напомним, что в этом сезоне "Реал" выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании.

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