Киевское "Динамо" узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов

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Киевское "Динамо" узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2022/2023 сыграет со стамбульским "Фенербахче".

Первый матч состоится 19 или 20 июля, ответный - 26 или 27 июля.

"Динамо" и "Фенербахче" ранее встречались четыре раза. В квалификационном раунде Лиги чемпионов-2006/2007 "Динамо" выиграло у "Фенербаче" в Киеве со счетом 3:1, а в Стамбуле команды разошлись миром - 2:2. Спустя два года клубы попали в одну группу в Лиге чемпионов. Киевляне вновь выиграли дома - 1:0, а в Стамбуле снова была ничья - 0:0.

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