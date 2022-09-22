Киевское "Динамо" усилилось голландским полузащитником
Фото: сайт киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Пресс-служба киевского "Динамо" на официальном сайте объявила о переходе голландского полузащитника "Виборга" Джастина Лонвейка.
Сумма трансфера составила один миллион евро. Футболист заключил с украинским клубом контракт до лета 2027 года.
22-летний Лонвейк выступал за "Виборг" с 2020 года. Всего он провел за клуб 60 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Ранее играл за ПСВ и "Утрехт". Сыграл девять матчей за юношескую сборную Нидерландов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13