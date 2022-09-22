Киевское "Динамо" усилилось голландским полузащитником

Теги динамо киеввиборгджастин лонвейк

Киевское "Динамо" усилилось голландским полузащитником

Фото: сайт киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Пресс-служба киевского "Динамо" на официальном сайте объявила о переходе голландского полузащитника "Виборга" Джастина Лонвейка.

Сумма трансфера составила один миллион евро. Футболист заключил с украинским клубом контракт до лета 2027 года.

22-летний Лонвейк выступал за "Виборг" с 2020 года. Всего он провел за клуб 60 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Ранее играл за ПСВ и "Утрехт". Сыграл девять матчей за юношескую сборную Нидерландов.

Не пропустите: Киевское "Динамо" нацелилось на форварда "Фенербахче". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ и "Ювентус" поборются за основного игрока "Челси"

ПСЖ и "Ювентус" поборются за основного игрока "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов