Киевское "Динамо" усилилось голландским полузащитником

Фото: сайт киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Пресс-служба киевского "Динамо" на официальном сайте объявила о переходе голландского полузащитника "Виборга" Джастина Лонвейка.

Сумма трансфера составила один миллион евро. Футболист заключил с украинским клубом контракт до лета 2027 года.

22-летний Лонвейк выступал за "Виборг" с 2020 года. Всего он провел за клуб 60 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Ранее играл за ПСВ и "Утрехт". Сыграл девять матчей за юношескую сборную Нидерландов.

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