Киевское "Динамо" упустило победу над швейцарским клубом

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Киевское "Динамо" упустило победу над швейцарским клубом

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью со швейцарским "Ивердон-Спорт" со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Александр Яцык, но во второй половине равновесие восстановил Брайан Байер.

"Ивердон-Спорт" Швейцария – "Динамо" Киев, Украина - 1:1 (0:1)
Голы: Яцык, 14 - 0:1, Байер, 71 - 1:1

"Динамо" Киев (1-й тайм): Нещерет – Дубинчак, Биловар, Боль, Кравченко – Антюх, Цитаишвили, Буяльский, Шепелев, Яцик – Беседин.

"Динамо" Киев (2-й тайм): Бойко – Вивчаренко, Боль (Дячук, 65), Бурда, Тымчик (Малыш, 83) – Гармаш, Андриевский (Царенко, 65) – Н. Волошин, Буяльский, В. Волошин – Ванат.

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