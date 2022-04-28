Киевское "Динамо" упустило победу над хорватским топ-клубом
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью с загребским "Динамо" со счетом 2:2.
В составе киевлян дубль сделал Владислав Ванат. У хорватов отличились Милан Вукотич и Лука Менало.
"Динамо" Загреб, Хорватия - "Динамо" Киев, Украина - 2:2 (2:2)
Голы: Ванат, 8 - 0:1, Ванат, 16 - 0:2, Вукотич, 29 - 1:2, Менало, 38 - 2:2
"Динамо" Киев (стартовый состав): Бойко, Караваев, Попов, Сирота, Вивчаренко, Сидорчук, Шапаренко, Шепелев, Буяльский, Довбик, Ванат.
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|Dnipro-1
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|Ворскла
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