Киевское "Динамо" упустило победу над хорватским топ-клубом

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью с загребским "Динамо" со счетом 2:2.

В составе киевлян дубль сделал Владислав Ванат. У хорватов отличились Милан Вукотич и Лука Менало.

"Динамо" Загреб, Хорватия - "Динамо" Киев, Украина - 2:2 (2:2)

Голы: Ванат, 8 - 0:1, Ванат, 16 - 0:2, Вукотич, 29 - 1:2, Менало, 38 - 2:2

"Динамо" Киев (стартовый состав): Бойко, Караваев, Попов, Сирота, Вивчаренко, Сидорчук, Шапаренко, Шепелев, Буяльский, Довбик, Ванат.

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