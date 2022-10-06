Киевское "Динамо" столкнулась с проблемами во Франции перед игрой Лиги Европы

Фото: твиттер киевское "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о трудностях, с которыми его команда столкнулась перед матчем с "Ренном" в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

По словам наставника, в Ренне киевлянам не удалось найти гостиницу и команда живёт далеко от города.

"У нас сложная ситуация, игроки всё время находятся в пути, не видятся со своими семьями. Однако мы стремимся доставить удовольствие нашим болельщикам и показать хорошую игру в это тяжёлое для Украины время. "Динамо" — это международный бренд, который представляет Украину, поэтому нам нужно держать марку.

Завтра я ожидаю тяжёлого матча, однако нам необходим положительный результат, и мы сделаем для этого всё возможное", - отметил он.

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