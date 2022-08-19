Киевское "Динамо" сменило город проведения матчей еврокубков
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
В киевском "Динамо" приняли решение сменить место дислокации временной домашней арены клуба в Польше.
По информации журналиста Петра Слонко, вице-чемпион Украины сменит стадион ЛКС в Лодзи на домашнюю арену польской "Краковии" — стадион имени Юзефа Пилсудского, который может принять около 31 тысячи болельщиков.
Причины данного решения не раскрываются.
Как известно, "Динамо" играет в плей-офф квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов. В первой игре против "Бенфики" киевляне проиграли 0:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13