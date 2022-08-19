Киевское "Динамо" сменило город проведения матчей еврокубков

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Киевское "Динамо" сменило город проведения матчей еврокубков

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В киевском "Динамо" приняли решение сменить место дислокации временной домашней арены клуба в Польше.

По информации журналиста Петра Слонко, вице-чемпион Украины сменит стадион ЛКС в Лодзи на домашнюю арену польской "Краковии" — стадион имени Юзефа Пилсудского, который может принять около 31 тысячи болельщиков.

Причины данного решения не раскрываются.

Как известно, "Динамо" играет в плей-офф квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов. В первой игре против "Бенфики" киевляне проиграли 0:2.

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