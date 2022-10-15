Киевское "Динамо" разорвало контракт с чемпионом мира
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Голкипер Владислав Кучерук покинул киевское "Динамо" и находится в поиске новой команды.
"Я подписал документы о расторжении контракта. Мне должны были дать свободного агента. На данный момент мой агент ищет новый клуб.
Вратарям трудно найти команду, потому что в большинстве своем у всех есть свои голкиперы. Сейчас такое время, что нужно пережить его. С психологией тяжело, но нужно держаться, не падать духом", – сказал Кучерук в комментарии FanDay.
Интересно, что страж ворот не сыграл за главную команду "бело-синих" ни одного матча. В то же время он стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13