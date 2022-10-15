Киевское "Динамо" разорвало контракт с чемпионом мира

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Киевское "Динамо" разорвало контракт с чемпионом мира

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Голкипер Владислав Кучерук покинул киевское "Динамо" и находится в поиске новой команды.

"Я подписал документы о расторжении контракта. Мне должны были дать свободного агента. На данный момент мой агент ищет новый клуб.

Вратарям трудно найти команду, потому что в большинстве своем у всех есть свои голкиперы. Сейчас такое время, что нужно пережить его. С психологией тяжело, но нужно держаться, не падать духом", – сказал Кучерук в комментарии FanDay.

Интересно, что страж ворот не сыграл за главную команду "бело-синих" ни одного матча. В то же время он стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины.

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