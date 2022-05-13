Киевское "Динамо" разгромило эстонский топ-клуб
Фото: твиттер "Динамо" Киев/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" в товарищеском матче разгромило эстонскую "Флору" со счетом 3:0.
Победу украинскому клубу принесли голы Викентия Волошина, Бориса Бурды и Владислава Ваната.
"Флора" Эстония – "Динамо" Киев, Украина - 0:3 (0:2)
Голы: Волошин, 17 - 0:1, Бурда, 42 - 0:2, Ванат, 60 - 0:3
"Динамо" Киев: Бойко (Нещерет, 46), Кравченко (Малыш, 63), Бурда (Дячук, 79), Боль, Вивчаренко, Дубинчак (Близниченко, 85), Шепелев, Андриевский, Антюх (Царенко, 63), В. Волошин (Бражко, 79), Ванат.
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