Киевское "Динамо" разгромило эстонский топ-клуб

Теги динамо киевфлора

Киевское "Динамо" разгромило эстонский топ-клуб

Фото: твиттер "Динамо" Киев/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" в товарищеском матче разгромило эстонскую "Флору" со счетом 3:0.

Победу украинскому клубу принесли голы Викентия Волошина, Бориса Бурды и Владислава Ваната.

"Флора" Эстония – "Динамо" Киев, Украина - 0:3 (0:2)
Голы: Волошин, 17 - 0:1, Бурда, 42 - 0:2, Ванат, 60 - 0:3

"Динамо" Киев: Бойко (Нещерет, 46), Кравченко (Малыш, 63), Бурда (Дячук, 79), Боль, Вивчаренко, Дубинчак (Близниченко, 85), Шепелев, Андриевский, Антюх (Царенко, 63), В. Волошин (Бражко, 79), Ванат.

Не пропустите: Сборная Украины победила клуб Бундеслиги. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" нацелилась на форварда "Штутгарта"

"Бавария" нацелилась на форварда "Штутгарта"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов