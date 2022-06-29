Киевское "Динамо" проиграло швейцарскому клубу
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" в товарищеском матче проиграло швейцарской "Лозанне" со счетом 0:2.
Победу швейцарцам принес дубль Трэя Коула.
"Лозанна" (Швейцария) - "Динамо" (Киев, Украина) - 2:0 (2:0)
Голы: Койл, 5 - 1:0, Койл, 44 - 2:0
"Лозанна" (стартовый состав): Шпигер, Гриппо, Хусич, Соу, Гигер, Зоукит, Кустодио, Швицер, Санчес, Койл, Коялилу.
"Динамо": Нещерет (Бойко, 55), Кравченко, Боль, Биловар (Бурда, 55), Вивчаренко (Дубинчак, 55), Андриевский (Яцык, 55), Шепелев (Гармаш, 55), Буяльский (Царенко, 72), В.Волошин (Антюх, 46), Ванат (Малыш, 72) - Беседин (Н. Волошин, 55).
Не пропустите: Киевское "Динамо" упустило победу над швейцарским клубом. | https://dailysports.net
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|Мариуполь
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|Львов
|22
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|Олимпик Донецк
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