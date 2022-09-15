Киевское "Динамо" проиграло кипрскому клубу в Лиге Европы
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло кипрскому АЕКу со счетом 0:1.
Единственный гол в начале встречи забил Адам Дьюрчо.
"Динамо" Киев Украина – АЕК Кипр - 0:1 (0:1)
Гол: Дьюрчо, 8 - 0:1
"Динамо" Киев: Бойко, Кендзера (Караваев, 68), Сирота, Забарный, Дубинчак, Цыганков, Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 68), Гармаш (Беседин, 46), Буяльский, Кабаев (Ванат, 84).
АЕК: Пирич, Христофору, Томович, Миличевич, Анхель Гарсия, Дьюрчо (Энглезу, 77), Пере Понс (Наум, 74), Альтман, Мамас (Ойер Санхурхо, 64), Тричковски (Луиш Гуштаву, 64), Олатунджи (Рафаэл Лопеш, 73).
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