Киевское "Динамо" презентовало новую игровую форму
Киевское "Динамо" совместно с New Balance презентовало новую форму на текущий сезон.
Изменения подверглись выездной и третий комплекты формы.
Домашняя форма киевской команды представлена в традиционных бело-голубых цветах. В аналогичных цветах выполнена и выездная форма, а третий комплект выполнен в национальных цветах и включает шеврон ФК "Динамо" Киев, флаг Украины и логотип New Balance.
Также новый дизайн представили и во вратарских комплектах формы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13