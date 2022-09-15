Киевское "Динамо" презентовало новую игровую форму

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Киевское "Динамо" презентовало новую игровую форму

Киевское "Динамо" совместно с New Balance презентовало новую форму на текущий сезон.

Изменения подверглись выездной и третий комплекты формы.

Домашняя форма киевской команды представлена в традиционных бело-голубых цветах. В аналогичных цветах выполнена и выездная форма, а третий комплект выполнен в национальных цветах и ​​включает шеврон ФК "Динамо" Киев, флаг Украины и логотип New Balance.

Также новый дизайн представили и во вратарских комплектах формы.

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