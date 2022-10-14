Киевское Динамо повторило сразу два украинских антирекорда

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" потерпело 6-е поражение подряд в еврокубках.

Таким образом, вице-чемпион Украины повторил свой же украинский антирекорд 15-летней давности.

Кроме того, шести матчей достигла проигрышная серия бело-синих и в Лиге Европы. Этот результат стал повторением результата показанного 8 лет назад "Металлистом".

Последний раз киевляне побеждали в Лиге Европы – 25 февраля 2021-го.

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