Киевское "Динамо" потеряло еще одного голкипера из-за тарвмы
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" теряет из-за травмы голкипера команды Денис Бойко.
Как сообщает Динамо Киев Inside, у опытного футболиста разрыв крестообразных связок. Вратарю будет сделана операция в Испании.
Таким образом, он выбыл из строя как минимум до весны.
В срочном порядке команду пополнил вратарь юношеской команды Юрий Авраменко.
Напомним, что основной голкипер "Динамо" Георгий Бущан также травмирован.
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|М
|О
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|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
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|Александрия
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|Колос Ковалёвка
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|7
|Мариуполь
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