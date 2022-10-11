Киевское "Динамо" потеряло еще одного голкипера из-за тарвмы

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" теряет из-за травмы голкипера команды Денис Бойко.

Как сообщает Динамо Киев Inside, у опытного футболиста разрыв крестообразных связок. Вратарю будет сделана операция в Испании.

Таким образом, он выбыл из строя как минимум до весны.

В срочном порядке команду пополнил вратарь юношеской команды Юрий Авраменко.

Напомним, что основной голкипер "Динамо" Георгий Бущан также травмирован.

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