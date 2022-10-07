Киевское "Динамо" потерпело третье подряд поражение в Лиге Европы

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Киевское "Динамо" потерпело третье подряд поражение в Лиге Европы

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Ренн" на своем поле обыграл киевское "Динамо" со счетом 2:1.

Победу французскому клубу принесли голы Мартена Терье и Дезире Дуэ. У гостей отличился Виктор Цыганков.

"Ренн" Франция – "Динамо" Киев Украина - 2:1 (1:1)
Голы: Терье, 23 - 1:0, Цыганков, 33 - 1:1, Дуэ, 89 - 2:1

"Ренн": Манданда, Ассиньон, Родон, Теате, Мелинг, Те, Маер (Калимуэндо, 64), Угошукву, Бурижо (Трюффер, 85), Гуири (Дуэ, 64), Терье (Аблин, 79).

"Динамо": Бойко, Кендзера, Попов (Вивчаренко, 90), Забарный, Дубинчак, Сидорчук, Буяльский, Цыганков (Караваев, 86), Шепелев, Кабаев (Ванат, 79), Беседин.

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