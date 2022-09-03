Киевское "Динамо" подписало ямайского вингера
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" подписало вингера "Копера" Кахима Пэрриса.
Соглашение с 22-летним игроком сборной Ямайки рассчитано на четыре года с опцией продления еще на один сезон.
До "Копера" вингер играл за "Домжале" и "Крку", а также ямайский Кавалер.
В нынешнем сезоне Пэррис провел за свою команду девять матчей, отметившись одним голом. На его счету шесть матчей за сборную Ямайки.
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