Киевское "Динамо" подписало ямайского вингера

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Киевское "Динамо" подписало ямайского вингера

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" подписало вингера "Копера" Кахима Пэрриса.

Соглашение с 22-летним игроком сборной Ямайки рассчитано на четыре года с опцией продления еще на один сезон.

До "Копера" вингер играл за "Домжале" и "Крку", а также ямайский Кавалер.

В нынешнем сезоне Пэррис провел за свою команду девять матчей, отметившись одним голом. На его счету шесть матчей за сборную Ямайки.

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