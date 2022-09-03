Киевское "Динамо" подписало бывшего игрока "Локомотива"
Фото: инстаграм Зе Луиша\Автор неизвестен
Киевское "Динамо" усилилось форвардом сборной Кабо-Верде Зе Луишем, который выступал за московский "Локомотив".
Об этом сообщает телеграмм-канал "Бей-Беги".
Киевлянам игрок достанется бесплатно, так как он находился в статусе свободного агента. Последний его клуб – "Аль-Таавун".
В составе российского клуба футболист выступал с октября 2020 года. За это время нападающий сыграл 15 матчей и забил 1 гол.
Не пропустите: "Манчестер Сити" отказался покупать Неймара. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Трабзонспор" прекратил переговоры по форварду сборной Украины
-
Киевское "Динамо" подписало ямайского вингера
-
Сборная России может провести товарищеский матч с Киргизией
-
"Днепр-1" подписал бывшего игрока "Лиона"
-
В "Баварии" категорично высказались о будущем Мусиалы
-
В "Фенербахче" ответили на слухи о подписании Роналду
-
Киевское "Динамо" подписало бывшего игрока "Локомотива"
-
В "Барселоне" расстроены продажей Обамеянга
-
"Барселона" отклонила предложение "Атлетико" по Гризманну
-
Лидер киевского "Динамо" Цыганков мог оказаться в "Аяксе" летом
-
"МЮ" хотел купить форварда "Эспаньола"
-
Яремчук забил гол в дебютном матче за "Брюгге"
-
Алонсо прокомментировал переход в "Барселону"
-
Батшуайи стал игроком "Фенербахче"
-
Марсело перебрался в греческий "Олимпиакос"
-
Главные новости дня: 1 сентября
-
Хави ярко высказался о летних трансферах "Барселоны"
-
Дортмундская "Боруссия" одержала сложную победу и возглавила Бундеслигу
-
"Тоттенхэм" отказал двум клубам АПЛ в трансфере Лукаса Моуры
-
"Бенфика" на 102-й минуте вырвала победу в матче Примейры