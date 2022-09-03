Киевское "Динамо" подписало бывшего игрока "Локомотива"

Фото: инстаграм Зе Луиша\Автор неизвестен

Киевское "Динамо" усилилось форвардом сборной Кабо-Верде Зе Луишем, который выступал за московский "Локомотив".

Об этом сообщает телеграмм-канал "Бей-Беги".

Киевлянам игрок достанется бесплатно, так как он находился в статусе свободного агента. Последний его клуб – "Аль-Таавун".

В составе российского клуба футболист выступал с октября 2020 года. За это время нападающий сыграл 15 матчей и забил 1 гол.

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