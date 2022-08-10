Киевское "Динамо" победило "Штурм" и вышло в плей-офф раунд Лиги чемпионов

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде обыграло "Штурм" со счетом 2:1 и пробилось в плей-офф раунд.

Победу украинскому клубу принесли голы Константина Вивчаренко и Виктора Цыганкова. У хозяев отличился Расмус Хейлунд.

"Штурм" Австрия – "Динамо" Киев Украина - 1:2 (1:0, 0:0) - первый матч - 0:1

Голы: Хейлунд, 27 - 1:0, Вивчаренко, 97 - 1:1, Цыганков, 112 - 1:2

"Штурм": Зибенхандль, Газибегович, Вютрих, Аффенгрубер, Данте (Шнегг, 102), Хирлендер (Демаку, 103), Горенц-Станкович (Гадафи, 102), Прасс (Вельс, 115), Хорват (Ланг, 84), Саркария, Хейлунд (Любич, 75).

"Динамо": Бущан, Кендзера (Караваев, 71), Сирота, Забарный, Дубинчак (Вивчаренко, 71), Сидорчук, Буяльский, Шепелев (Гармаш, 82; Андриевский, 99), Шапаренко, Цыганков, Беседин (Ванат, 76).

Удаление: Саркария (105).

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