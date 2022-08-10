Киевское "Динамо" победило "Штурм" и вышло в плей-офф раунд Лиги чемпионов

1 Теги штурм грацдинамо киев

Киевское "Динамо" победило "Штурм" и вышло в плей-офф раунд Лиги чемпионов

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде обыграло "Штурм" со счетом 2:1 и пробилось в плей-офф раунд.

Победу украинскому клубу принесли голы Константина Вивчаренко и Виктора Цыганкова. У хозяев отличился Расмус Хейлунд.

"Штурм" Австрия – "Динамо" Киев Украина - 1:2 (1:0, 0:0) - первый матч - 0:1
Голы: Хейлунд, 27 - 1:0, Вивчаренко, 97 - 1:1, Цыганков, 112 - 1:2

"Штурм": Зибенхандль, Газибегович, Вютрих, Аффенгрубер, Данте (Шнегг, 102), Хирлендер (Демаку, 103), Горенц-Станкович (Гадафи, 102), Прасс (Вельс, 115), Хорват (Ланг, 84), Саркария, Хейлунд (Любич, 75).

"Динамо": Бущан, Кендзера (Караваев, 71), Сирота, Забарный, Дубинчак (Вивчаренко, 71), Сидорчук, Буяльский, Шепелев (Гармаш, 82; Андриевский, 99), Шапаренко, Цыганков, Беседин (Ванат, 76).

Удаление: Саркария (105).

Не пропустите: "Ференцварош" Черчесова не сумел пробиться в Лигу чемпионов. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Слава Украине!

Ответить

главное

Главные новости дня: 9 августа

Главные новости дня: 9 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов