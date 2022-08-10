Киевское "Динамо" победило "Штурм" и вышло в плей-офф раунд Лиги чемпионов
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде обыграло "Штурм" со счетом 2:1 и пробилось в плей-офф раунд.
Победу украинскому клубу принесли голы Константина Вивчаренко и Виктора Цыганкова. У хозяев отличился Расмус Хейлунд.
"Штурм" Австрия – "Динамо" Киев Украина - 1:2 (1:0, 0:0) - первый матч - 0:1
Голы: Хейлунд, 27 - 1:0, Вивчаренко, 97 - 1:1, Цыганков, 112 - 1:2
"Штурм": Зибенхандль, Газибегович, Вютрих, Аффенгрубер, Данте (Шнегг, 102), Хирлендер (Демаку, 103), Горенц-Станкович (Гадафи, 102), Прасс (Вельс, 115), Хорват (Ланг, 84), Саркария, Хейлунд (Любич, 75).
"Динамо": Бущан, Кендзера (Караваев, 71), Сирота, Забарный, Дубинчак (Вивчаренко, 71), Сидорчук, Буяльский, Шепелев (Гармаш, 82; Андриевский, 99), Шапаренко, Цыганков, Беседин (Ванат, 76).
Удаление: Саркария (105).
Не пропустите: "Ференцварош" Черчесова не сумел пробиться в Лигу чемпионов. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 августа
-
Определились все пары плей-офф раунда Лиги чемпионов
-
Успехи киевского "Динамо", ПСВ и "Бенфики": результаты квалификации Лиги чемпионов 9 августа
-
ПСВ выбил "Монако" из квалификации Лиги чемпионов
-
1
Киевское "Динамо" победило "Штурм" и вышло в плей-офф раунд Лиги чемпионов
-
"Борнмут" за 15 млн евро купил аргентинского защитника
-
Сын Симеоне перейдет в топ-клуб Серии А
-
Алексис Санчес перешел в "Марсель"
-
"Манчестер Юнайтед" нашел альтернативу Рабьо в Ла Лиге
-
1
"Ференцварош" Черчесова не сумел пробиться в Лигу чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" может заплатить почти 70 млн евро за лидера "Лацио"
-
"Бенфика" вышла в раунд плей-офф Лиги чемпионов
-
Стали известны подробности избиения легендарным Гиггзом его бывшей подруги
-
"Эвертон" купил молодого бельгийца за 36 миллионов евро
-
"Манчестер Юнайтед" может купить Морату
-
"Бока Хуниорс" усилится бывшим вратарем "Манчестер Юнайтед"
-
"Ювентус" лидирует в борьбе за Депая
-
"Ливерпуль" надолго теряет Алькантару
-
"Тоттенхэм" договорился о переходе итальянского таланта
-
"Ницца" предложила 20 млн евро за украинца из "Шахтера"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4