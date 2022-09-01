Киевское "Динамо" отдало известного футболиста конкуренту по УПЛ "Заре"

Теги заря луганскдинамо киев

Киевское "Динамо" отдало известного футболиста конкуренту по УПЛ "Заре"

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Хавбек киевского "Динамо" Денис Антюх стал игроком "Зари".

Опытный футболист  уже зарегистрирован на официальном сайте УПЛ как игрок луганчан.

В то же время ни в одном из клубов пока не делали никаких заявлений по переходу.

Ожидается, что Антюх стал частью трансфера Владислава Кабаева в киевский клуб.

В "Заре" Антюх взял себе 7-й номер, ранее принадлежавший Кабаеву.

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