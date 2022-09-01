Киевское "Динамо" отдало известного футболиста конкуренту по УПЛ "Заре"
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Хавбек киевского "Динамо" Денис Антюх стал игроком "Зари".
Опытный футболист уже зарегистрирован на официальном сайте УПЛ как игрок луганчан.
В то же время ни в одном из клубов пока не делали никаких заявлений по переходу.
Ожидается, что Антюх стал частью трансфера Владислава Кабаева в киевский клуб.
В "Заре" Антюх взял себе 7-й номер, ранее принадлежавший Кабаеву.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13