Киевское "Динамо" огласило заявку на ответный матч со "Штурмом" в квалификации ЛЧ

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Киевское "Динамо" огласило заявку на ответный матч со "Штурмом" в квалификации ЛЧ

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Тренерский штаб киевского "Динамо" под руководством Мирчи Луческу огласил список из 25 футболистов, которые попали в заявку на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Штурмом".

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзьора, Антон Боль.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Антон Царенко, Александр Яцык.

Нападающие: Владислав Ванат, Артем Беседин.

Матч "Штурм" - "Динамо" состоится 9 августа, и начнется в 21:30. В первом матче украинский клуб одержал победу со счетом 1:0.

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