Киевское "Динамо" огласило заявку на матчи квалификации Лиги чемпионов

Теги динамо киевфенербахче

Киевское "Динамо" огласило заявку на матчи квалификации Лиги чемпионов

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Пресс-служба киевского "Динамо" на официальном сайте объявила заявку команды на матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со стамбульским "Фенербахче".

В заявку украинского клуба вошли 28 футболистов.

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко.

Защитники: Антон Боль, Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Константин Вивчаренко, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Яцык, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Викентий Волошин, Виталий Буяльский, Денис Антюх.

Нападающие: Владислав Ванат, Артем Беседин, Владислав Супряга.

Первый матч "Динамо" - "Фенербахче" состоится 20 июля в польском городе Лодзь. Ответная встреча состоится в Стамбуле 27 июля.

Не пропустите: Киевское "Динамо" уверенно обыграло "Лион". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Потери "Спартака" и "Зенита", успехи "Сочи" и ЦСКА: результаты 1-го тура РПЛ

Потери "Спартака" и "Зенита", успехи "Сочи" и ЦСКА: результаты 1-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов