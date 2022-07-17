Киевское "Динамо" огласило заявку на матчи квалификации Лиги чемпионов
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Пресс-служба киевского "Динамо" на официальном сайте объявила заявку команды на матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со стамбульским "Фенербахче".
В заявку украинского клуба вошли 28 футболистов.
Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко.
Защитники: Антон Боль, Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Константин Вивчаренко, Томаш Кендзера.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Яцык, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Викентий Волошин, Виталий Буяльский, Денис Антюх.
Нападающие: Владислав Ванат, Артем Беседин, Владислав Супряга.
Первый матч "Динамо" - "Фенербахче" состоится 20 июля в польском городе Лодзь. Ответная встреча состоится в Стамбуле 27 июля.
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