Киевское "Динамо" одержало первую победу в УПЛ

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Киевское "Динамо" одержало первую победу в УПЛ

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло "Львов" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Виталий Буяльский.

"Динамо" – "Львов" – 1:0 (1:0)
Гол: Буяльский, 32 - 1:0

"Динамо": Д.Бойко, Вивчаренко (Дубинчак, 61), Бурда, Забарный, Тымчик (Караваев, 61), Сидорчук, Шепелев (Андриевский, 67), Буяльский, Кабаев, Цыганков, Гармаш (Ванат, 78).

"Львов": Ильющенков, Вовкун, Муравский, Грисьо, Бусько, Шишка (Крушинский, 46), Васильев (Якымив, 46), Мильченко, В.Бойко, Мышенко (Бугай, 55), Ныч (Ременяк, 62; В.Михайлов, 82).

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