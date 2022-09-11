Киевское "Динамо" одержало первую победу в УПЛ
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло "Львов" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Виталий Буяльский.
"Динамо" – "Львов" – 1:0 (1:0)
Гол: Буяльский, 32 - 1:0
"Динамо": Д.Бойко, Вивчаренко (Дубинчак, 61), Бурда, Забарный, Тымчик (Караваев, 61), Сидорчук, Шепелев (Андриевский, 67), Буяльский, Кабаев, Цыганков, Гармаш (Ванат, 78).
"Львов": Ильющенков, Вовкун, Муравский, Грисьо, Бусько, Шишка (Крушинский, 46), Васильев (Якымив, 46), Мильченко, В.Бойко, Мышенко (Бугай, 55), Ныч (Ременяк, 62; В.Михайлов, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13