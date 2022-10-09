Киевское "Динамо" одержало крупную победу в УПЛ

Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" разгромило львовский "Рух" со счетом 3:0.

Победу киевлянам принесли дубль Виталия Буяльского и гол Александра Тымчика.

"Динамо", набрав девять очков, вышло на восьмое место в турнирной таблице УПЛ. "Рух" с 4 очками остался на 13-й позиции.

"Динамо" Киев – "Рух" - 3:0 (1:0)

Голы: Буяльский, 43 - 1:0, Буяльский, 60 - 2:0, Тымчик, 81 - 3:0

"Динамо": Бойко (Нещерет, 54) – Вивчаренко, Сирота, Забарный, Тымчик – Шепелев, Сидорчук (Андриевский, 84), Буяльский – Кабаев (Гармаш, 55), Беседин (Ванат, 78), Цыганков (Караваев, 83).

"Рух": Панькив – Лях (Мысык, 69), Дидык, Слюсар, Роман – Сапуга, Довгий (Слюбик, 80) – Соломон-Отабор (Рунич, 80), Таллес (Притула, 64), Б. Бойчук (Карабин, 80) – Климчук.

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