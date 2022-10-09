Киевское "Динамо" одержало крупную победу в УПЛ
Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" разгромило львовский "Рух" со счетом 3:0.
Победу киевлянам принесли дубль Виталия Буяльского и гол Александра Тымчика.
"Динамо", набрав девять очков, вышло на восьмое место в турнирной таблице УПЛ. "Рух" с 4 очками остался на 13-й позиции.
"Динамо" Киев – "Рух" - 3:0 (1:0)
Голы: Буяльский, 43 - 1:0, Буяльский, 60 - 2:0, Тымчик, 81 - 3:0
"Динамо": Бойко (Нещерет, 54) – Вивчаренко, Сирота, Забарный, Тымчик – Шепелев, Сидорчук (Андриевский, 84), Буяльский – Кабаев (Гармаш, 55), Беседин (Ванат, 78), Цыганков (Караваев, 83).
"Рух": Панькив – Лях (Мысык, 69), Дидык, Слюсар, Роман – Сапуга, Довгий (Слюбик, 80) – Соломон-Отабор (Рунич, 80), Таллес (Притула, 64), Б. Бойчук (Карабин, 80) – Климчук.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13