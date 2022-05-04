Киевское "Динамо" обыграло швейцарский топ-клуб

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Киевское "Динамо" обыграло швейцарский топ-клуб

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" в товарищеском матче обыграло швейцарский "Базель" со счетом 3:2.

Победу украинскому клубу принесли голы Александра Караваева, Александра Андриевского и Дениса Попова. В составе швейцарцев забивали Адам Салаи и Себастьяно Эспозито.

"Базель (Швейцария) – "Динамо" Киев (Украина) – 2:3 (1:1)
Голы: Караваев, 23 - 0:1, Салаи, 43 - 1:1, Эспозито, 61 - 2:1, Андриевский, 78 - 2:2, Попов, 81 - 2:3

"Динамо" (стартовый состав): Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Кравченко, Ванат, Беседин.

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