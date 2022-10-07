Киевское "Динамо" не собирается увольнять Луческу

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не будет отправлен в отставку в ближайшее время, сообщает Gazeta Sporturilor.

По сведениям источника, руководство клуба понимает, что румынский специалист и команда столкнулись с объективными трудностями в связи с большим количеством переездом. Поэтому вариант с увольнением тренера пока не рассматривается. Сам Луческу также не хочет уходить.

Напомним, что "Динамо" не сумело пробиться в Лигу чемпионов, а в Лиге Европы проиграло три матча из трех. В чемпионате Украины киевляне набрали лишь шесть очков в четырех матчах.

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