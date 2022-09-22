Киевское "Динамо" нацелилось на форварда "Фенербахче"
Фото: твиттер "Фенербахче"/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" имеет предметный интерес к нападающему "Фенербахче" и сборной Турции Сердару Дурсуну.
Как утверждает Urfa Dasin, за 30-летнего игрока киевлянам придется заплатить 3,5 млн евро.
Интересно, что в прошлом сезоне Дурсун был одним из лидеров "Фенербахче". В составе стамбульской команды он провел 37 матчей, забил 15 голов и оформил 4 ассиста.
С приходом Жорже Жезуша игровое время нападающего существенно сократилось.
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