Киевское "Динамо" нацелилось на форварда "Фенербахче"

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Киевское "Динамо" нацелилось на форварда "Фенербахче"

Фото: твиттер "Фенербахче"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" имеет предметный интерес к нападающему "Фенербахче" и сборной Турции Сердару Дурсуну.

Как утверждает Urfa Dasin, за 30-летнего игрока киевлянам придется заплатить 3,5 млн евро.

Интересно, что в прошлом сезоне Дурсун был одним из лидеров "Фенербахче". В составе стамбульской команды он провел 37 матчей, забил 15 голов и оформил 4 ассиста.

С приходом Жорже Жезуша игровое время нападающего существенно сократилось.

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