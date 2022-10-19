Киевское "Динамо" могло подписать 20-летнего форварда "Нюрнберга"

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Киевское "Динамо" могло подписать 20-летнего форварда "Нюрнберга"

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" летом нынешнего года могло подписать 20-летнего форварда "Нюрнберга" Эрика Шуранова.

Как пишет источник, наставник киевлян Мирча Луческу отказался от потенциальной сделки, так как не увидел в игроке потенциала.

Во втором дивизионе Германии на счету нападающего лишь 7 матчей (163 минуты) за команду и ни одного результативного действия в текущем сезоне.

Напомним, что Шуранов выступал за юношеские сборные Украины (U-16, U-17 и U-18), но потом решил сменить футбольное гражданство и играть за Германиюю

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