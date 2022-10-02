Киевское "Динамо" избавилось от иностранного форварда

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" прекратило сотрудничество с бельгийским форвардом Ибрагимом Каргбо.

По данным источника, контракт был разорван по обоюдному согласию.

Каргбо был в структуре киевского клуба с января 2020 года. Трижды его отправляли в аренду. Сейчас он выступает за клуб из Кипра "Катокописас"

В составе "Динамо" форвард провел всего 2 игры в УПЛ и один матч в Кубке Украины.

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