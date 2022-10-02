Киевское "Динамо" избавилось от иностранного форварда
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" прекратило сотрудничество с бельгийским форвардом Ибрагимом Каргбо.
По данным источника, контракт был разорван по обоюдному согласию.
Каргбо был в структуре киевского клуба с января 2020 года. Трижды его отправляли в аренду. Сейчас он выступает за клуб из Кипра "Катокописас"
В составе "Динамо" форвард провел всего 2 игры в УПЛ и один матч в Кубке Украины.
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|Команда
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|О
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|21
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|2
|Динамо Киев
|22
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|Заря Луганск
|22
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|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13