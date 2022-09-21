Киевское "Динамо" хотело подписать форварда "Сент-Этьена"
Фото: сайт "Сент-Этьена"/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" вело переговоры по поводу трансфера форварда "Сент-Этьена" Жана-Филиппа Крассо.
Как сообщает Messengerpowerplus.com, за 25-летнего ивуарийца украинский клуб был готов заплатить два миллиона евро и 15% от последующей продажи Крессо.
По данным источника, руководство французкого клуба отказало в переходе форварда.
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