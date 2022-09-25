Кейн высказался о провальной серии сборной Англии

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Кейн высказался о провальной серии сборной Англии

Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился мнением о провальной серии сборной Англии.

"Мы не паникуем. Мы знаем, что хотим стать лучшими. Конечно, я понимаю разочарование фанатов. Я всегда был болельщиком сборной Англии, независимо от того, выхожу ли я на поле. Не думаю, что кто-то будет вспоминать об этой серии, если мы успешно выступим на чемпионате мира. Это главное", - приводит слова Кейна Sky Sports.

В пяти последних официальных матчах Англия не одержала ни одной победы, потерпев три поражения при двух ничьих.

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