Кейн вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории АПЛ

Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Хари Кейн вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории английской Премьер-лиги.

Форвард сделал дубль в матче 4-го тура АПЛ против "Ноттингем Форест" (2:0) и на его счету стало 187 голов. Столько же голов у экс-нападающего "Манчестер Юнайтед" Энди Коула, который также занимает третье место. Впереди находятся только Уэйн Руни (208 голов) и Алан Ширер (260 голов).

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" три матча и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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