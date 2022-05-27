Кейн победил известного ведущего в настольный футбол (видео)

Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн обыграл известного телеведущего Джимми Фэллона в настольный футбол.

"Я хотел бы бросить тебе вызов в футбол, но ты бы легко победил меня. Но затем я подумал сыграть в настольный футбол", - сказал Фэллон.

Матч продолжался до двух голов и их быстро забил Кейн.

В нынешнем сезоне 28-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 50 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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