Кейн определился с новым клубом

Теги милтон кейнс донстоттенхэмбавария мюнхен

Кейн определился с новым клубом

Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен

Английский нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн дал согласие на переход в мюнхенскую "Баварию" следующим летом.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, форвард сборной Англии уже начал обсуждение контрактного соглашения с чемпионом Германии.

Отмечается, что Кейн является главной трансферной целью "Баварии".

В нынешнем сезоне форвард забил пять голов в шести встречах АПЛ.

Не пропустите: Игроки "Баварии" недовольны главным тренером. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Озвучена зарплата Холанда в "Манчестер Сити"

Озвучена зарплата Холанда в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов