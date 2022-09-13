Кейн определился с новым клубом

Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен

Английский нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн дал согласие на переход в мюнхенскую "Баварию" следующим летом.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, форвард сборной Англии уже начал обсуждение контрактного соглашения с чемпионом Германии.

Отмечается, что Кейн является главной трансферной целью "Баварии".

В нынешнем сезоне форвард забил пять голов в шести встречах АПЛ.

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