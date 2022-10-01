Кейн обновил свой же рекорд в АПЛ

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Кейн обновил свой же рекорд в АПЛ

Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн забил сотый гол в выездных матчах АПЛ.

На 31-й минуте матча с "Арсеналом"в 9-м туре АПЛ он реализовал пенальти (1:3, второй тайм).

Интересно, что больше Кейна никто не забивал в матчах АПЛ на выезде. Второе место по этому показателю занял Уэйн Руни (94 гола), на третьем месте находится Алан Ширер (87).

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