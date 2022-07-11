Кейн не перейдет в "Баварию"

Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн не перейдет мюнхенскую "Баварию", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, клубы не ведут переговоры по трансферу игрока. К тому же, "Тоттенхэм" не планирует расставаться с форвардом. Ранее сообщалось, что "Бавария" рассматривает кандидатуру Кейна в качестве возможной замены польскому нападающему Роберту Левандовски.

В прошлом сезоне 28-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 50 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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