Кейн не хочет в "Баварию"
Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не хочет менять клуб, несмотря на интерес со стороны "Баварии", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист хотел уйти год назад, но сейчас ему нравится работать под руководством главного тренера Антонио Конте. Ожидается, что в ближайшее время лондонский клуб предложит форварду новый контракт.
В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" девять матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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