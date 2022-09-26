Кейн не хочет в "Баварию"

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Кейн не хочет в "Баварию"

Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не хочет менять клуб, несмотря на интерес со стороны "Баварии", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист хотел уйти год назад, но сейчас ему нравится работать под руководством главного тренера Антонио Конте. Ожидается, что в ближайшее время лондонский клуб предложит форварду новый контракт. 

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" девять матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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