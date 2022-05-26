Кейн может подписать новый контракт с "Тоттенхэмом"

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Кейн может подписать новый контракт с "Тоттенхэмом"

Фото: твиттер Кейна\Автор неизвестен

Английский нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн готов подписать новое соглашение с клубом, сообщает Evening Standard.

По информации источника, форвард впечатлен тем, какой прогресс проделала команда при Антонио Конте и верит, что в ближайшее время они смогут взять трофеи.

Нынешний контракт Кейна со "шпорами" рассчитан до лета 2024 года.

Отметим, что спустя два года "Тоттенхэм" вернулся в Лигу чемпионов, заняв четвертое место в АПЛ по итогам сезона 2021\22.

В нынешнем сезоне Кейн сыграл в 50 матчах во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.

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