Фото инстаграм Кейлора Наваса/Автор неизвестен

Вратарь "ПСЖ" Кейлор Навас готов перейти в "Наполи".

Об этом сообщил авторитетный инсайдер и журналист Николо Скира.

По его информации, в данный момент для успешного оформления сделки обоим клубам осталось договориться между собой.

Скорее всего, речь в данном случае идёт об аренде.

В прошлом сезоне Навас в 26 играх за "ПСЖ" 24 раза не смог сохранить свои ворота сухими.

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