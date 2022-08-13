Кейлор Навас готов перейти в "Наполи"

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Кейлор Навас готов перейти в "Наполи"

Фото инстаграм Кейлора Наваса/Автор неизвестен

Вратарь "ПСЖ" Кейлор Навас готов перейти в "Наполи".

Об этом  сообщил авторитетный инсайдер и журналист Николо Скира.

По его информации, в данный момент для успешного оформления сделки обоим клубам осталось договориться между собой.

Скорее всего, речь в данном случае идёт об аренде. 

В прошлом сезоне Навас в 26 играх за "ПСЖ" 24 раза не смог сохранить свои ворота сухими. 

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