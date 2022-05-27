Кессье ярко попрощался с "Миланом"

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Кессье ярко попрощался с "Миланом"

Фото: твиттер Франка Кессье/Автор неизвестен

Ивуарийский полузащитник "Милана" Франк Кессье попрощался с клубом, так как его контракт истекает ближайшим летом. Ожидается, что хавбек перейдет в "Барселону".

"Сложно придумать лучший момент для расставания. Я испытыл невероятные эмоции, выиграв чемпионат Италии, мы чемпионы! Я с гордостью носил футболку "Милана", и прошел полный путь вместе с невероятными партнерами по команде. Спасибо вам всем за все!" – написал Кессье в своем твиттере.

25-летний Кессье выступал за "Милан" с 2017 года. Всего он провел за клуб 223 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 16 результативных передач.

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