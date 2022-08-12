Кессье не сможет вернуться в "Милан"

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Кессье не сможет вернуться в "Милан"

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Ивуарийский полузащитник "Барселоны" Франк Кессье не вернется в "Милан", сообщает журналист Антонио Витьелло.

По сведениям источника, итальянский клуб не рассматривает вариант с возвращением футболиста. К тому же, сам хавбек на данный момент не собирается менять клуб.

Ранее сообщалось, что Кессье может покинуть "Барселону", так как клубу не удается зарегистрировать его для участия в чемпионате Испании.

25-летний Кессье выступал за "Милан" с 2017 года, а нынешним летом перешел в "Барселону" на правах свободного агента.

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