Кержаков женится в четвертый раз
Фото: инстаграм Александра Кержакова\Автор неизвестен
Известный российский футболист и тренер Александр Кержаков женится в четвертый раз.
Новой супругой главного тренера "Нижнего Новгорода" станет кинопродюсер Евгения Ледащева. В отношениях с девушкой он находится как минимум с 2020 года, о чем пишет "Комсомольская правда".
Издание отмечает, что парочка могла пересекаться в 2017 году, когда Ледащева работала на "Матч ТВ", а Кержаков принимал участие в ее программе.
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