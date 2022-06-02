Фото: инстаграм Александра Кержакова\Автор неизвестен

Известный российский футболист и тренер Александр Кержаков женится в четвертый раз.

Новой супругой главного тренера "Нижнего Новгорода" станет кинопродюсер Евгения Ледащева. В отношениях с девушкой он находится как минимум с 2020 года, о чем пишет "Комсомольская правда".

Издание отмечает, что парочка могла пересекаться в 2017 году, когда Ледащева работала на "Матч ТВ", а Кержаков принимал участие в ее программе.

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