Кержаков станет новым главным тренером "Торпедо"

Теги торпедо москваалександр кержаков

Кержаков станет новым главным тренером "Торпедо"

Фото твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Стало известно, кто возглавит московское "Торпедо".

После отставки Александра Бородюка на должность будет назначен Александр Кержаков.

Его кандидатура уже утверждена руководителями московского клуба.

Напомним, что Кержаков ранее тренировал сборную России до 17 лет, "Томь" и "Нижний Новгород".

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