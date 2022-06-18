Кержаков рассказал о том, где бы хотел продолжить работу
Фото: инстаграм Александра Кержакова\Автор неизвестен
Бывший форвард сборной России Александр Кержаков высказался по поводу своей дальнейшей тренерской работы.
Как известно, в прошлом сезоне 39-летний наставник провел в "Нижнем Новгороде", но контракт с ним не продлили.
"Возглавить команду в ближайший месяц? Не думаю, что этот вопрос ко мне. Я не могу отвечать за другие команды. Пока переговоров нет.
Конечно, я неоднократно говорил о желании продолжить работу. Предпочтение РПЛ или ФНЛ? Я готов рассматривать любые предложения", – сказал Кержаков.
Не пропустите: ЦСКА усилился сербским защитником. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Владельцы "Манчестер Сити" покупают клуб в Италии
-
Влашич может покинуть "Вест Хэм"
-
В греческом клубе ответили на слухи об интересе к Дзюбе
-
Леонардо подтвердил уход с поста спортивного директора "ПСЖ"
-
Кержаков рассказал о том, где бы хотел продолжить работу
-
Новый тренер "Спартака" рассказал, в какой футбол будет играть команда
-
Тихонов разнес "Спартак" за возможный бойкот Суперкубка
-
В "Динамо" резко высказались о запрете России в европейском футболе
-
Лунев имеет претензии к "Зениту" и подал жалобу на клуб
-
"ПСЖ" не получилось избавиться от Неймара
-
"Реал" не оставляет надежд купить Холанда
-
"Рубин", "Арсенал" и "Уфа" узнали соперников по первому туру ФНЛ
-
Карасев сравнил зарплаты судей в России и Европе
-
"Арсенал" готовит рекордный трансфер для клуба
-
Названа зарплата нового тренерского штаба "Спартака"
-
Баллак закрутил роман с девушкой своего погибшего сына
-
Главные новости дня: 17 июня
-
"Барселона" может вернуть своего воспитанника из "Бенфики"
-
Талант "Аякса" отказался перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Клозе выбрал клуб для начала тренерской карьеры