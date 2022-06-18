Кержаков рассказал о том, где бы хотел продолжить работу

Фото: инстаграм Александра Кержакова\Автор неизвестен

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков высказался по поводу своей дальнейшей тренерской работы.

Как известно, в прошлом сезоне 39-летний наставник провел в "Нижнем Новгороде", но контракт с ним не продлили.

"Возглавить команду в ближайший месяц? Не думаю, что этот вопрос ко мне. Я не могу отвечать за другие команды. Пока переговоров нет.

Конечно, я неоднократно говорил о желании продолжить работу. Предпочтение РПЛ или ФНЛ? Я готов рассматривать любые предложения", – сказал Кержаков.

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