Кержаков может возглавить клуб РПЛ

Фото: инстаграм Александра Кержакова\Автор неизвестен

Известный российский футболист Александр Кержаков может вновь возглавить клуб российской Премьер-лиги.

Бывший нападающий "Зенита" является главным претендентом на пост главного тренера "Торпедо", о чем пишет "Матч ТВ".

Ранее появилась информация, что московский клуб покинули президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк.

Напомним, что в начале лета Кержаков покинул пост главного тренера "Нижнего Новгорода".

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