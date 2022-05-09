Кепа хочет покинуть "Челси"

Фото: твиттер Кепы Аррисабалаги/Автор неизвестен

Испанский вратарь лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, голкипер недоволен количеством игровой практики в английском клубе. Впрочем, уйти в другой клуб испанцу будет непросто, так как "Челси" наверняка захочет отбить часть от потраченных на него 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Кепа провел за "Челси" 15 матчей во всех турнирах и пропустил 10 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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