Полузащитник "Челси" Кенеди перешел в "Вальядолид".

Контракт с 26-летним бразильским футболистом рассчитан до 2027 года.

Бразилец попал в структуру "Челси" еще в 2015 году. После этого он преимущественно играл по арендам в других командах.

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