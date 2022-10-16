"Кельн" в результативном матче победил "Аугсбург" и приблизился к зоне ЛЧ

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"Кельн" в результативном матче победил "Аугсбург" и приблизился к зоне ЛЧ

Фото: инстаграм "Кельна"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Германии "Кельн" на своем поле обыграл "Аугсбург" со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли дубль Штеффена Тиггеса и гол Дениса Хусейнбашича. У гостей отличились Флориан Нидерлехнер и Даниэль Калиджури.

"Кельн", набрав 16 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, но от зоны Лиги чемпионов отстает всего на одно очко. "Аугсбург" с 13 очками остался на 12-й позиции.

"Кельн" – "Аугсбург" - 3:2 (0:1)
Голы: Нидерлехнер, 14 - 0:1, Тиггес, 47 - 1:1, Хусейнбашич, 61 - 2:1, Калиджури, 68 - 2:2, Тиггес, 81 - 3:2

"Кельн": Швэбе, Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор, Дуда (Ут, 72), Схири, Мартель, Хусейнбашич (Шиндлер, 78), Майна (Адамян, 78), Тиггес (Дитц, 89).

"Аугсбург": Коубек, Фрамбергер (Педерсен, 84), Гумны, Винтер, Яго, Варгас (Калиджури, 46), Груэсо (Баумгартлингер, 84), Реджбечай, Нидерлехнер (Петков, 74), Бериша, Демирович.

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