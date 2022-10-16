"Кельн" в результативном матче победил "Аугсбург" и приблизился к зоне ЛЧ
Фото: инстаграм "Кельна"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Германии "Кельн" на своем поле обыграл "Аугсбург" со счетом 3:2.
Победу хозяевам принесли дубль Штеффена Тиггеса и гол Дениса Хусейнбашича. У гостей отличились Флориан Нидерлехнер и Даниэль Калиджури.
"Кельн", набрав 16 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, но от зоны Лиги чемпионов отстает всего на одно очко. "Аугсбург" с 13 очками остался на 12-й позиции.
"Кельн" – "Аугсбург" - 3:2 (0:1)
Голы: Нидерлехнер, 14 - 0:1, Тиггес, 47 - 1:1, Хусейнбашич, 61 - 2:1, Калиджури, 68 - 2:2, Тиггес, 81 - 3:2
"Кельн": Швэбе, Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор, Дуда (Ут, 72), Схири, Мартель, Хусейнбашич (Шиндлер, 78), Майна (Адамян, 78), Тиггес (Дитц, 89).
"Аугсбург": Коубек, Фрамбергер (Педерсен, 84), Гумны, Винтер, Яго, Варгас (Калиджури, 46), Груэсо (Баумгартлингер, 84), Реджбечай, Нидерлехнер (Петков, 74), Бериша, Демирович.
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|32
|63
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|60
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20