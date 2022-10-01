"Кельн" – "Боруссия" Дортмунд - 3:2 (видеообзор)
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Германии "Кельн" на своем поле обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:2.
Победу хозяевам принесли голы Флориана Кайнца, Штеффена Тиггеса и Деяна Любичича. За гостей отличились Юлиан Брандт и Бенно Шмитц, который забил в собственные ворота.
"Кельн", набрав 13 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с 15 очками осталась на четвертой позиции.
"Кельн" – "Боруссия" Дортмунд - 3:2 (0:1)
Голы: Брандт, 31 - 0:1, Кайнц, 53 - 1:1, Тиггес, 56 - 2:1, Любичич, 71 - 3:1, Шмитц, 78 (автогол) - 3:2
"Кельн": Швэбе, Шмитц (Мартель, 83), Килиан, Хюберс, Хектор, Кайнц (Хусейнбашич, 70), Дуда (Адамян, 61), Схири, Любичич, Майна (Шиндлер, 70), Тиггес (Дитц, 61).
"Боруссия": Майер, Менье, Зюле, Шлоттербек, Геррейру (Роте, 77), Брандт, Озджан (Мукоко, 70), Беллингем, Модест, Мален (Джан, 77), Адейеми (Азар, 61).
Видеообзор матча
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20