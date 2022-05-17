Кьеллини высказался об уходе из "Ювентуса"
Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен
Итальянский защитник Джорджио Кьеллини прокомментировал свой уход из туринского "Ювентуса".
"Я дебютировал против "Мессины", заменив Павла Недведа. Это было началом долгой истории, которая привела меня сюда. Я ухожу с радостью и умиротворением, потому что это решение принималось в течение нескольких месяцев, а не недель или дней.
Я всегда говорил, что хочу уйти на высоком уровне, соответствующем моей карьере, и я добился этого. Это был тяжелый год для "Ювентуса", но я смог проявить себя на своем уровне на поле, и это дало мне толчок к тому, чтобы отойти в сторону и дать дорогу более молодым игрокам. Теперь, после того, как их обнимали и защищали, для них пришло время взять на себя ответственность. Я прекрасно понимаю, что подреза́л крылья некоторым молодым игрокам в "Ювентуса". Так что им пора лететь, и я буду их поддерживать.
Мой план состоял в том, чтобы доиграть сезон и выйти на чемпионата мира, потому что после победы на Евро я почувствовал, что могу быть частью этого. Очевидно, я бы все равно оставил место другим, но, к сожалению, все пошло не так, как мы хотели. Теперь я оставляю "Ювентус" и сборную в хороших руках с талантливыми молодыми игроками, которые готовы приступить к работе.
Сегодня я провел на поле 17 минут – по одной на каждый год в "Ювентусе", - сказал итальянец.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17