Кьеллини высказался об уходе из "Ювентуса"

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Кьеллини высказался об уходе из "Ювентуса"

Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен

Итальянский защитник Джорджио Кьеллини прокомментировал свой уход из туринского "Ювентуса".

"Я дебютировал против "Мессины", заменив Павла Недведа. Это было началом долгой истории, которая привела меня сюда. Я ухожу с радостью и умиротворением, потому что это решение принималось в течение нескольких месяцев, а не недель или дней.

Я всегда говорил, что хочу уйти на высоком уровне, соответствующем моей карьере, и я добился этого. Это был тяжелый год для "Ювентуса", но я смог проявить себя на своем уровне на поле, и это дало мне толчок к тому, чтобы отойти в сторону и дать дорогу более молодым игрокам. Теперь, после того, как их обнимали и защищали, для них пришло время взять на себя ответственность. Я прекрасно понимаю, что подреза́л крылья некоторым молодым игрокам в "Ювентуса". Так что им пора лететь, и я буду их поддерживать.

Мой план состоял в том, чтобы доиграть сезон и выйти на чемпионата мира, потому что после победы на Евро я почувствовал, что могу быть частью этого. Очевидно, я бы все равно оставил место другим, но, к сожалению, все пошло не так, как мы хотели. Теперь я оставляю "Ювентус" и сборную в хороших руках с талантливыми молодыми игроками, которые готовы приступить к работе.

Сегодня я провел на поле 17 минут – по одной на каждый год в "Ювентусе", - сказал итальянец.

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